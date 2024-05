A Fior di Pelle, 3 giorni screenig gratuito con Fond. Castelli

Saranno tre le giornate di screening gratuito del melanoma organizzate a Genova dalla Fondazione Alberto Castelli per la IV edizione di A Fior di Pelle: il 16, 17 e 18 maggio. L'iniziativa quest'anno si arricchisce con una serata teatrale di raccolta fondi al Teatro Duse, sabato 25 maggio per consentire l'ampliamento del progetto con un ambulatorio dedicato. A Fior di Pelle si svolgerà con il patrocinio del Comune di Genova e dell'associazione Dermatologi venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica in collaborazione con il Centro oncologico ligure - CoL, i principali ospedali cittadini e la Croce Bianca Genovese. Grazie alla disponibilità di 11 dermatologi liguri, saranno garantite 120 visite gratuite, presso gli ospedali Galliera, Gaslini, San Martino, la sede del CoL di via Orti Sauli e l'ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese. A partire da lunedì 13 maggio, nella fascia oraria 9.00-12.30 e fino ad esaurimento posti, sarà possibile prenotare la propria visita esclusivamente chiamando il 344 5728765. Ad ogni prenotazione corrisponderà una visita. Sarà inoltre possibile presentarsi in accesso libero in Piazza della Vittoria, negli spazi antistanti alla sede Inps, sabato 18 maggio dalle ore 9, dove sarà attiva una postazione di ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese con la presenza di un dermatologo: l'accesso alle visite avverrà in ordine di arrivo. Le visite sono previste dalle 9 alle 13.

La Fondazione Alberto Castelli sta lavorando al progetto di un ambulatorio per screening gratuiti da offrire periodicamente, in particolare alle fasce più deboli della popolazione che riescono ad accedere alla prevenzione con maggiore difficoltà.

"Siamo molto felici di ripetere questa iniziativa di prevenzione nella nostra città - ha detto Carlo Castelli, presidente della Fondazione Alberto Castelli -. La Fondazione è nata in seguito alla scomparsa di mio figlio Alberto proprio per un melanoma diagnosticato tardivamente: il nostro impegno per sensibilizzare le persone sull'importanza di aver cura della propria pelle non potrà mai venire meno".



