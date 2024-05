Calcio, Catanzaro-Samp senza tifosi ospiti, trasferta vietata

Trasferta vietata a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria in occasione dell'ultima gara della stagione regolare di serie B in programma domani, venerdì 10 maggio, allo stadio Ceravolo. Il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.

La decisione fa seguito alle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Il prefetto ha anche disposto la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai soli residenti in Calabria nonché, per i settori diversi da quello destinato agli ospiti, ai titolari di programma di fidelizzazione del Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio, ovunque residenti. E' prevista anche l'incedibilità dei titoli di ingresso.



