Toti: Rifondazione, bene stop ai cantieri su Isola Palmaria

"E' una buona notizia che la Guardia Forestale abbia posto sotto sequestro il cantiere in località "Carlo Alberto" sull'isola Palmaria. Da tempo, insieme ai comitati, denunciamo il malaffare che persiste nel Comune di Porto Venere, soprattutto per quanto riguarda l'isola Palmaria ed il famigerato "Masterplan". Lo scrive in una nota Rifondazione Comunista.

"Diversi sono gli aspetti che ci hanno sempre preoccupato, in primis il pericolo che investimenti per infrastrutture turistiche troppo onerosi possano innescare una corsa alla speculazione, giustificata dalla sostenibilità economica degli stessi, e anche la sostanziale esclusione dal processo di smilitarizzazione della comunità locale - dice Rifondazione -.

Da sempre diciamo con forza no a svendite e a speculazioni travestite da valorizzazioni, ad accordi operati lontano dal territorio, a sviluppi e presenze turistiche a vantaggio di pochissimi ed "escludenti" nei riguardi dei normali cittadini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA