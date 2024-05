Toti: primo esame per Piana, mutuo da 57 milioni per la diga

Vale 57 milioni il primo esame che il sostituto pro tempore di Giovanni Toti alla guida della giunta regionale ligure, Alessandro Piana, affronterà in Consiglio regionale. E' una pratica per la diga del porto di Genova che era stata preparata dal presidente Toti e dal suo staff prima dell'arresto di ieri. L'appuntamento è per la seduta del 21 maggio quando la giunta, con un provvedimento omnibus, chiederà all'assemblea anche il via libera per accendere un secondo mutuo da 57 milioni per fare andare avanti i lavori per la nuova diga. I fondi torneranno poi alla Regione attraverso i finanziamenti del Pnrr. I consiglieri di maggioranza e di opposizione devono però valutare la sostenibilità finanziaria dell'operazione che stima interessi di circa 300mila euro l'anno per dieci anni. Nei prossimi giorni la pratica verrà discussa in commissione.

Intanto, sono stati trasmessi agli uffici competenti della Regione gli atti ufficiali per il passaggio di consegne dal presidente Toti a Piana.

Il documento fa riferimento "al comunicato stampa della Procura della Repubblica di Genova, Direzione Distrettuale Antimafia del 7 maggio 2024, da cui si evince che è stata adottata nei confronti del Presidente della Giunta regionale, con ordinanza in data 6 maggio 2024, la misura di cui all'art.

284 c.p.p. la quale, ai sensi del sopracitato art. 8, c. 2, comporta la sospensione di diritto dalla carica".

"Considerato che si rende necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa" decreta "di prendere atto della sospensione e del conseguente impedimento temporaneo del Presidente della Giunta regionale" e di dare atto che il vicepresidente, per tutto il perdurare della sospensione, sostituisce il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni.

Piana assume così le seguenti deleghe: Rapporti istituzionali, Partecipazioni regionali (Filse S.p. A, Liguria Digitale S.p.A.

e Liguria Patrimonio S.r.l.), Affari istituzionali, Legislativi, Legali, Semplificazione Normativa e Amministrativa, Relazioni europee e internazionali, Coordinamento dei programmi comunitari, Informatica, Controllo Strategico, Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Bilancio, Comunicazione istituzionale, Cultura e Spettacolo.



