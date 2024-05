Giro: Piana, partenza tappa occasione unica e irripetibile

Migliaia di appassionati hanno salutato la partenza della quinta tappa del Giro d'Italia da Genova a Lucca di 178 km avvenuta da piazza della Vittoria. A sventolare la bandiera del via il facente funzione della presidenza, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. "Il Giro d'Italia è un' occasione storica unica e irripetibile e non poteva essere diversamente dato il binomio che c'è tra Regione Liguria e corsa a due ruote dal trofeo Laigueglia al Giro dell'Appennino fino a diverse tappe storiche che hanno contraddistinto il Giro d'Italia nel corso degli anni.

Siamo la patria delle piste ciclabili, siamo l'unica regione ad avere gli Appennini e le Alpi. Possiamo avere i tapponi alpini e i tapponi appenninici. Abbiamo tutte le carte in regola" ha detto Piana.

E' "una manifestazione che porta un indotto economico non indifferente e fa passare una giornata serena a turisti, cittadini, residenti e soprattutto tantissimi bambini. Non mi pare di aver mai visto manifestazioni sportive con così tanti bambini e così tanti appassionati alle due ruote" ha aggiunto.

Soddisfazione anche da parte di Simona Ferro, assessore regionale allo sport. "Un grandissimo appuntamento e una grande risposta di Genova. Dal 2015 siamo stati sette anni senza il passaggio del Giro che abbiamo avuto nel 2022, un passaggio lo scorso anno e due tappe quest'anno. Vogliamo anche attraverso queste meravigliose manifestazioni far capire quanto il nostro ciclismo possa essere anche una promozione del territorio. La nostra Liguria ha un meraviglioso litorale e un prestigiosissime entroterra dove si può davvero praticare sport all'aria aperta e noi vogliamo far capire questo ai nostri cittadini, un territorio anche e soprattutto a misura di sportivo".



