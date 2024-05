Calcio: Spezia; D'Angelo, contano i punti

Lo Spezia ha il destino nelle proprie mani. I liguri sarebbero salvi da quindicesimi se il campionato di serie B 2023/24 finisse oggi, grazie alla vittoria contro il Palermo che ha fruttato un vantaggio di tre punti su Ascoli, Ternana e Bari che inseguono. Di queste quattro, una si salva, una retrocede e le altre due si giocheranno i play out con tutta probabilità, visto il ritardo della Feralpisalò penultima. Il tecnico Luca D'Angelo chiede dunque ai suoi di non fare troppi calcoli, ma di scendere in campo a Cosenza solo con l'obiettivo di fare punti. "La squadra deve solo pensare alla partita contro il Cosenza, senza tanto concentrarsi sulla classifica - dice alla vigilia della partenza per la Calabria -.

Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo farli anche su un campo difficile come quello su cui giochiamo domani. I giocatori stanno tutti bene, chiaramente qualcuno è più stanco; sono valutazioni che faremo prima della partita. Ma sono tutti a disposizione in questo momento". Lo Spezia si salva matematicamente con 4 punti tra il Marulla e l'ultimo impegno, in casa contro il Venezia. Con una vittoria è comunque sicuro di evitare la retrocessione diretta. Non è poco a questo punto del campionato, visto che per lungo tempo i bianchi sono stati nei bassifondi. Con D'Angelo in panchina però è arrivata la svolta e una media punti da play off. Peraltro il contratto del tecnico si rinnoverebbe per un ulteriore stagione in caso di salvezza.

"E' un dato di fatto, ma siamo tutti concentrati solo sulla prossima partita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA