Pugilato: Domani a Genova Tricolore Supermedi Lala-Di Loreto

Genova è pronta ad ospitare l'incontro che si svolgerà domani sul ring della Fiumara Rds Arena per il titolo italiano dei pesi supermedi tra Ervis Lala, 28enne di origini albanesi che vive in Liguria "da quando ero bambino e poi, a 14 anni, ho cominciato a fare la boxe", e Luca Di Loreto. Il match è un evento nell'ambito del programma 'Genova 24 - Capitale Europea dello sport' ed è a cura del Team Magnesi & AB Events in collaborazione con il Comitato regionale Fpi Liguria e la Boxe Celano.

Oggi intanto c'è stata la cerimonia del peso con l'ago della bilancia a 75.9 per Lala e 76 per Di Loreto, pugile sambenedettese che si è avvicinato alla nobile arte "guardando i film di Rocky. Quindi devo ringraziare Sylvester Stallone se oggi sono dove sono, questo mio amore per la boxe non sarebbe mai iniziato senza i suoi film. Io ho cominciato a 13 anni, e avevo già chiaro l'obiettivo di salire sul ring e combattere.

Ora sogno di conquistare il titolo italiano, e poi di battermi per quello europeo". "Perché sto accettando tutti i match fuori casa? perché mi interessa fare combattimenti veri e crescere".

E Lala? "Piano piano arriverò dove voglio - dice -. La boxe l'ho cominciata per gioco, ero piccolo e cercavo di integrarmi.

Giocavo anche a calcio, ma non ero tanto bravo e ho preferito il pugilato, grazie anche a mio fratello e al mio idolo che era Mike Tyson. In questo sport più si va avanti e più è dura, ma voglio portare il titolo a Genova, aspettavo questo combattimento da una vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA