La Spezia, prima edizione del Blue Summit Design per superyacht

Prima edizione a La Spezia dal 15 al 17 maggio del Blue Design Summit, la manifestazione dedicata alla progettazione, costruzione e refitting di superyacht, oltre 24 metri e presentata ufficialmente oggi a Genova nella sede di Regione Liguria. "La Spezia è diventata il centro mondiale della produzione della nautica -ha sottolineato Giovanni Toti, presidente di regione Liguria -. Un settore che, come hanno dimostrato i dati di Confindustria Nautica negli ultimi due saloni, è cresciuto a doppia cifra trainando non solo la crescita economica del paese, ma anche l'export verso il resto del mondo. Questo è una ulteriore manifestazione che arricchisce culturalmente, ma anche da un punto di vista fattivo, quel distretto di produzione che è il Miglio Blu di Spezia che vede tutti i marchi più importanti d'Italia e di conseguenza del mondo". Il summit sarà occasione di incontro tra cantieri, progettisti, artigiani e istituzioni per un comparto che supera i 22mila addetti diretti con 350 cantieri in Italia. La sera del 16 maggio si terrà la prima edizione del Miglio Blu Design Award che premierà il design e la creatività italiana. "Abbiamo sviluppato da anni il progetto Miglio Blu che trova il suo suggello proprio in questo convegno a livello internazionale - ha spiegato il sindaco della Spezia Peracchini -. È chiaro che la nautica di alta gamma è una delle ormai rare perle di Made in Italy di cui possiamo andare orgogliosi e per il nostro territorio è fondamentale. Basti pensare che in quel miglio abbiamo circa 3000 imprese con 13mila lavoratori e grandi investimenti, senza dimenticare la sinergia con il mondo dell'università e della formazione".

Durante la presentazione l'assessore all'urbanistica e lavoro del comune della Spezia Patrizia Saccone ha annunciato alcuni misure per le aziende che investiranno nel territorio. "Crediamo così tanto in questo progetto e nel Miglio Blu che abbiamo voluto sgravare le imprese che investiranno sul nostro territorio del 30% degli oneri di urbanizzazione, a fronte di assunzione di addetti. Abbiamo creato tutte le condizioni per favorire uno sviluppo economico anche attraverso il piano urbanistico".



