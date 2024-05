Calcio: Sampdoria; Manfredi, 'ora la più importante delle sfide'

La conquista dei play off per la Sampdoria passa dalla sfida di domenica prossima con la Reggiana al Ferraris. Lo sa bene il presidente blucerchiato Matteo Manfredi che attraverso i canali social ha lanciato un messaggio ai tifosi.

"Una volta di più i nostri tifosi hanno dimostrato che 'fin quando i sampdoriani canteranno non ci saranno problemi per il futuro' - dichiara Manfredi citando Mantovani -. A Lecco abbiamo assistito all'ennesimo straordinario spettacolo di passione e amore per la squadra. Domenica ci aspetta la più importante delle sfide: una partita da Sampdoria, nella quale i nostri tifosi riempiranno il Ferraris per spingere in alto i nostri colori. Ed uno stadio pieno sarà anche il giusto modo per rendere omaggio in presenza a un tecnico e a un uomo come Sven-Göran Eriksson che ha scritto per la nostra Samp pagine di storia indelebili".

Domenica nel pre partita infatti il tecnico svedese, malato terminale, saluterà i tifosi sampdoriani accompagnato da molti dei suoi ex giocatori. Tra i protagonisti dell'epoca hanno già confermato la propria presenza Chiesa, Balleri, Bellucci, Evani, Lanna, Invernizzi, Salsano, Lombardo, Mannini, Ferron, Laigle, Iacopino, Bucchioni, Dall'Igna, Sacchetti, Lamonica, Maspero e Bonetti. E non sono escluse sorprese dell'ultim'ora.



