Per festeggiare la permanenza dell'Unione in serie C per il prossimo anno oggi al campo Sivori è venuto in visita Alberto Razzetti il nuotatore di Sestri Levante, che a luglio sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi.

L'atleta ha donato al club calcistico la sua calottina mentre il vice presidente corsaro Vittorio Raffo e il capitano rossoblu Massimiliano Pane hanno regalato a 'Razzo' la casacca dell'Unione.



