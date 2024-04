Lo Spezia si divora 3 gol e ringrazia la traversa a Brescia

Lo Spezia pareggia per 0-0 sul campo del Brescia fallendo all'ultimo secondo del recupero il gol che poteva cambiare la storia della corsa salvezza. D'Angelo sfodera la doppia punta Falcinelli-Di Serio e tiene in panchina Verde, gli ospiti partono bene e sfiorano il vantaggio dopo poco più di un minuto proprio con Falcinelli che spedisce a lato dall'area piccola. Elia a destra e Bandinelli a sinistra servono cross su cui però l'attacco arriva sempre in ritardo di una frazione di secondo. Ad inizio ripresa Di Serio si divora il vantaggio a tu per tu con Lezzerini, poi D'Angelo manda in campo Kouda e Verde e lo Spezia perde brio. Il Brescia spinge, Hristov e compagni fanno buona guardia e infine ringraziano la traversa su un colpo di testa di Bisoli. Al quarto minuto di recupero Pio Esposito dalla fascia destra inventa il pallone giusto in area piccola, ma Kouda incredibilmente spara sulla traversa a un metro dalla porta. Un punticino che lascia l'amaro in bocca per D'Angelo.



