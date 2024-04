Picchia gli anziani genitori per avere soldi, arrestato

I carabinieri dei nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 50 anni accusato di avere picchiato e maltrattato gli anziani genitori per avere soldi.

L'intervento è di ieri sera, nel quartiere San Martino a Genova.

L'uomo, con problemi psichici, si è presentato a casa dei genitori chiedendo denaro. Al rifiuto ne è nata una lite. Nel frattempo è arrivata la sorella del cinquantenne che ha cercato di calmare gli animi. Per tutta risposta il fratello l'ha afferrata per i capelli e strattonata con violenza. Poi ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri.

I militari hanno prima di tutto allontanato il figlio dai genitori e poi hanno cercato di ricostruire quanto stava succedendo. I due anziani hanno raccontato di essere da tempo vessati fisicamente e psicologicamente dal figlio, che è in cura al centro di salute mentale. Ma nonostante ciò il figlio era diventato sempre più aggressivo e violento tanto che una sera, dopo una lite, aveva dato una testata in faccia all'anziano padre. In altro caso, la madre aveva avuto un confronto con il figlio e questo l'aveva aggredita e minacciata di morte puntandole al petto un coltello da cucina. I genitori non hanno mai denunciato il figlio per paura, ma la sorella invece lo aveva fatto. Quest'ultima circostanza è stata fondamentale per potere procedere all'arresto.



