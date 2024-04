Giro d'Italia, tappa da Genova a Lucca l'8 maggio

Anche il capoluogo ligure si "tinge di rosa" per la partenza della quinta tappa del Giro d'Italia che, giunto alla 107esima edizione, prenderà il via sabato 4 maggio a Venaria Reale per concludersi il 26 maggio. Genova si è aggiudicata una partenza che porterà il giro dal capoluogo ligure a Lucca, dopo un percorso di 176 km, ma il giro avrà anche altri appuntamenti in Liguria, con le tappe Acqui Terme-Andora (190 km, il 7 maggio) e il Giro E-bike Savona-Andora. "La Liguria è pronta ad accogliere il Giro d'Italia - ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - e sarà certamente una grande festa non solo per tutti gli appassionati di ciclismo, che potranno vedere da vicino i loro campioni, ma anche per tutte le comunità che saranno attraversate dalla corsa, Il passaggio del Giro d'Italia sarà anche una preziosa occasione di promozione delle bellezze liguri, un itinerario tra costa ed entroterra che porterà sugli schermi del Paese l'unicità del nostro territorio". Un evento con una ricaduta economica per la stima di 3000 presenze in città.

"Il Giro d'Italia torna nuovamente in Liguria con tre appuntamenti prestigiosi - spiega Enzo Grenno, referente RCS per le tappe liguri del Giro - un arrivo di tappa ad Andora (martedì 7 maggio), una partenza di tappa da Genova (mercoledì 8 maggio), ed inoltre ci sarà la tappa del Giro E-bike Savona - Andora (martedì 7 maggio). La partenza di tappa da Genova, in direzione Lucca, con un lungo passaggio nel Levante della nostra Regione, è per così dire un classico". Nel giorno del passaggio della carovana rosa, inoltre, sarà scoperta la targa di intitolazione a "Michele Scarponi e Rocco Rinaldi" della pista ciclabile che da corso Marconi a Genova raggiunge via Cavallotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA