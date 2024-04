A Palazzo Ducale Genova la 2^ edizione del Genova wine festival

Torna nel primo week end di maggio a Palazzo Ducale il Genova Wine Festival, la manifestazione dedicata al vino dei genovesi organizzata dall'Aps Papille Clandestine con il patrocinio di Regione Liguria in collaborazione con Ascom. Cinquanta cantine provenienti da tutta Italia e 8 stand food saranno presenti nei saloni del Maggior Consiglio e del Minor Consiglio dalle 11 alle 20 per un incontro diretto con i vignaioli. Tra le novità di questa edizione, la grande festa allargata a tutta la città con il Gwf off, un calendario di oltre 20 appuntamenti tra cene, aperitivi e incontri con i produttori, in enoteche, bar e ristoranti genovesi . "Il format è vincente - ha detto il vicepresidente ligure Piana -, portando nel cuore di Genova cantine e artigiani alimentari altamente rappresentativi e focalizzandosi sull'attualità, dai 25 anni della Valpolcevera doc sino al grande evento Città europea del vino 2024 che trasformerà Alto Piemonte e Gran Monferrato, con cui fa rete, in una macroregione del vino. Grande risalto nei laboratori anche al Moscatello di Taggia, Prosecco, Nebbiolo, Barbera e Bollicine di Liguria. Un appuntamento territoriale a pochi giorni di distanza dal successo della Regione Liguria a Vinitaly 2024, con un'attenzione crescente verso i nostri vini identitari e verso le aziende, sempre più ricercate dagli enoturisti". "Da sempre - ha detto Alessandro Cavo, Presidente Fipe Confcommercio Genova - sosteniamo iniziative volte ad esaltare le tipicità del nostro territorio e a creare contaminazioni tra le regioni italiane. L'importanza di inserire, all'interno dei nostri locali, etichette che rappresentano il nostro territorio costituisce un valore aggiunto che ci identifica e permette di esaltare produzioni che giustamente vengono definite "eroiche", come ad esempio il bianco della Valpolcevera doc e le produzioni delle Cinque Terre. Tutto questo diventa un contributo fondamentale nel costruire un'offerta di altissima qualità anche per il turismo". Per Giulio Nepi, presidente di Papille Clandestine "portiamo con orgoglio a Genova cinquanta cantine di assoluto valore, inserendole nel contesto di un festival dedicato al vino aperto a tutta la città e alla Liguria. Questo evento vuole essere un'occasione per approfondire e dialogare sul vino, che non è solo un'eccellenza enogastronomica e un patrimonio economico per l'Italia, ma un vero e proprio elemento culturale".



