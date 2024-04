Travolta dalla propria auto muore anziana a Genova

Un'anziana di 88 anni è morta oggi in ospedale dopo che ieri era rimasta schiacciata dalla propria auto, parcheggiata in discesa e probabilmente con il freno a mano mal inserito. E' successo a castelletto. La donna era stata subito soccorsa e trasferita con un codice di media gravità in ospedale. L'anziana è deceduta stamani. I rilievi ieri erano stati effettuati dalla polizia locale. Non si esclude che, oltre alle ferite dell'urto, l'anziana si sia sentita male sul posto dell'incidente e si sia aggravata più tardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA