Msc Group, Msc Foundation-Mercy ships, accordo per nave ospedale

Il Gruppo Msc, Msc Foundation e l'organizzazione benefica Mercy Ships International hanno concluso un accordo per la costruzione di una nuova nave ospedale che offrirà interventi di chirurgia gratuiti e formazione annuale a migliaia di persone in Africa.

La nave, con una lunghezza di 174 metri e una stazza lorda di 37.856 tonnellate, avrà spazi abitativi per ospitare circa 600 membri tra equipaggio e ospiti a bordo. L'ospedale si estenderà su due ponti e 7.000 metri quadrati e sarà dotato di 6 sale operatorie, 7 letti per la terapia intensiva, 102 letti per trattamenti acuti, 90 letti per auto-trattamento, un laboratorio completamente attrezzato e spazi di formazione all'avanguardia come un laboratorio di simulazione.



