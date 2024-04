Arpal conferma chiusura allerta per neve su entroterra e Levante

Arpal ha confermato la chiusura dell'allerta gialla per neve alle 15 di oggi sull'entroterra e sul Levante Ligure.

Nel corso del pomeriggio odierno sono previste ancora a precipitazioni a carattere sparso sui versanti padani della regione con possibili locali spolverate anche sulle tratte di A7, A26, A6. A seguire un'attenuazione dei fenomeni nel tardo pomeriggio, seguita da una ripresa delle precipitazioni nelle ore notturne nelle zone interne del centro della regione , nelle valli Scrivia e d'Aveto e in Valle Stura con spolverate nevose ma senza accumuli significativi.

Nella notte appena passata le nevicate, nelle zone di allerta, hanno portato ad accumuli fino ad abbondanti in alta quota (50 cm al Passo del Rastrello, 40 cm a Rocca D'Aveto.).

Temperature decisamente sotto la media stagionale con la colonnina di mercurio è scesa sotto zero in quasi tutte le località dell'interno e a una cifra sulla costa.



