A Genova Rivarolo infopoint Rfi su Terzo valico e nodo Genova

Prende vita alla stazione di Genova Rivarolo, nel cuore del quartiere del Campasso, l'infopoint multimediale di Rete Ferroviaria Italiana per raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, gli aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete genovese, regionale e nazionale. Inaugurato oggi alla presenza del vicesindaco Piciocchi e del direttore generale operation di Rfi Vincenzo Macello, è stato realizzato da Rfi con il supporto di Italferr e ha l'obiettivo di dotare il territorio di un innovativo presidio informativo per condividere con stakeholder e cittadini i benefici che le nuove opere porteranno alle comunità coinvolte e il valore in termini di trasformazione sostenibile del territorio. L'infopoint sarà aperto tre volte a settimana, il lunedì dalle 14 alle 17, mercoledì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e accessibile con appuntamenti dedicati da richiedere attraverso la mail infopoint.genova@rfi.it. Tramite lo stesso indirizzo sarà possibile richiedere notizie e indicazioni su avanzamento e logistica dei cantieri. I giorni e gli orari di apertura potranno essere rimodulati in base alle richieste ricevute e all'affluenza registrata. Presso questo nuovo punto informativo, sarà possibile chiedere informazioni al personale del Gruppo FS, ricevere notizie sul tracciato dell'opera, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull'avanzamento dei lavori, l'attenzione per l'ambiente e l'impatto sociale ed economico che le nuove infrastrutture avranno per il territorio. I cittadini che visiteranno l'infopoint potranno così avere una panoramica del progetto del collegamento Bivio Fegino - Porto Storico e del rinnovato Parco del Campasso così come degli altri progetti ferroviari che interessano la città di Genova nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova. I 'Cantieri Parlanti' comunicano anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente su fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull'avanzamento delle attività. Potranno, infine, essere organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all'opera in corso.



