Arpal, allerta gialla neve su versanti padani Ponente e Levante

Arpal ha emesso allerta gialla per neve dalla mezzanotte di domani lunedì 22 aprile alle 15:00 sui versanti padani di ponente e levante, e sulle zone interne del Levante ligure.

Alla luce delle nuove uscite modellistiche viene confermato, scrive Arpal "lo scenario annunciato ieri. Dalla serata di oggi si assisterà a un progressivo peggioramento: la prima fase sarà caratterizzata da fenomeni temporaleschi in estensione dall'interno alla costa: non si escludono locali grandinate o la comparsa della neve pallottolare (graupel, la 'neve tonda' che sembra grandine ndr). La quota neve inizialmente sarà sugli 800/1000 metri. Nella notte si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature con calo della quota neve fino al di sopra dei 500-600 metri dove gli accumuli attesi potranno raggiungere i 15-20 cm, localmente superare i 30 cm sui rilievi appenninici al di sopra dei mille metri. Probabili deboli nevicate anche all'interno di B e sulle tratte autostradali di A7, A26 e A6.

Arpal conferma confermano anche temperature prossime ai 5/6 gradi lungo la costa che a causa del forte vento porteranno ad avvertire disagio per freddo. Nell'entroterra le temperature saranno prossime agli zero gradi. Si segnala che già nella scorsa notte a Rovegno il termometro è sceso a -1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA