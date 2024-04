Mannheimer, il 50% degli italiani non andrà a votare per Europee

"Il 50% degli italiani non andrà a votare alle elezioni europee. Gli italiani sono più interessati alla propria salute che alle politiche green, ma la maggioranza ha fiducia nell'Europa nonostante un 28% degli italiani voglia tornare alla lira".

A meno di due mesi dalle elezioni europee, il sociologo Renato Mannheimer interviene all'Economic Forum Giannini in corso a Chiavari e illustra una serie di dati riguardanti il rapporto tra italiani ed Europa.

Mannheimer stima che il 50% degli italiani andrà a votare e che un italiano su tre non si interessi all'Europa, nonostante le sue decisioni abbiano un impatto sempre più significativo sulla vita di tutti i cittadini. Dalle ricerche illustrate nell'incontro conclusivo dell'evento dedicato ad Amadeo Peter Giannini, banchiere di origini liguri fondatore della Bank of America, emerge un quadro complesso. Da un lato, gli italiani apprezzano i provvedimenti europei che hanno avuto un impatto positivo sulla loro vita quotidiana, come Erasmus e la libera circolazione. Dall'altro, sono più critici verso le misure considerate penalizzanti per l'economia nazionale (case green e immigrazione). Questo atteggiamento ambivalente si riflette anche nel voto di fiducia all'Europa: solo il 43% degli italiani si fida dell'Unione, contro il 49% che non ne ha fiducia.

Nonostante le criticità però la maggioranza degli italiani (59%) è favorevole a un'Europa che prende decisioni comuni. Un dato incoraggiante, seppur in calo rispetto a due anni fa (64%).

Sull'invasione dell'Ucraina: il 76% degli italiani la vede come una minaccia per la comunità pur non sempre concordando con le misure adottate dall'Ue (52%). Nonostante il 72% degli italiani sia a favore all'euro emerge che il 28% desidererebbe tornare alla lira. Gli italiani mostrano maggiore preoccupazione per la salute rispetto all'ambiente, nonostante gli impegni green promossi dall'Europa. L'intervento dell'Ue durante la pandemia di Covid-19 è stato apprezzato, mentre le politiche ambientali incontrano ancora resistenze.



