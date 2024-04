Automobilista precipita sull'Aurelia a Bordighera, è grave

Una donna di 68 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere precipitata con l'auto da un'altezza di circa sei metri mentre stava effettuando una manovra in strada Garau a Bordighera (Imperia). Per cause ancora da accertare, ha sbagliato manovra. ha sfondato una ringhiera di protezione ed è precipitata dalla strada sulla sottostante via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e il personale sanitario. E' stato anche allertato l'elisoccorso Drago che è sceso all'ospedale Saint Charles. Due giovani in sella a uno scooter, che stavano transitando al momento dell'incidente, sotto choc hanno raccontato: "Ce la siamo vista arrivare addosso". La donna è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.



