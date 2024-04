Cisl Fp, carenza personale drammatica a ospedale San Martino

"La carenza di personale all'ospedale San Martino ormai è drammatica, lo ribadiamo ancora una volta ma le istituzioni, in primis la stessa direzione del nosocomio, pensano solo a "scorciatoie" e "acrobazie" organizzative per cercare di coprire i "buchi" con "toppe" di personale recuperato qua e là da reparti già in assoluta carenza, che si vedono così ulteriormente impoveriti". La denuncia arriva da Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria e Andrea Manfredi, componente della Segreteria Cisl Fp Liguria che aggiungono: "I numeri sono chiari, negli ultimi due anni gli infermieri calati di 160 unità e servirebbero almeno 60 operatori Oss. Per la Cisl Fp Liguria non si possono mantenere aperti posti letto a scapito di benessere e sicurezza.

Non ci sono scappatoie facili: l'unica soluzione è quella di assumere personale subito. E per farlo è necessario scorrere le graduatorie già esistenti e bandire nuovi concorsi", concludono Bertocchi e Manfredi.



