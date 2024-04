Autostrada in tilt nel nodo di Savona, 11 km di coda

Traffico in tilt nel nodo autostradale savonese a causa dei cantieri con 11 chilometri di coda segnalati in A10 tra Feglino e Savona in direzione del capoluogo di provincia. Lo comunica Autofiori. Altri 2 chilometri di coda sono segnalati in A10 tra Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia a causa di lavori. Nelle tratte liguri gestite da Autostrade per l'Italia sono segnalati 3 chilometri di coda in A7 tra Bolzaneto e Busalla in direzione Serravalle per il ripristino di un incidente.



