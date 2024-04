'Nessuna pratica' per il centro islamico in Valpolcevera

"Se si tratta di una trattativa tra privati e a meno che non si profilino problemi a livello di ordine pubblico, non è un tema di nostra competenza, non lo sarebbe per alcuna religione". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine del consiglio comunale, sull'ipotesi di realizzazione di un grande centro culturale in Valpolcevera promosso dall'Associazione culturale islamica sostenitori del bene. Del tema si è parlato oggi in sala rossa grazie a un'interrogazione del consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.

Il consigliere ha domandato riscontri sul progetto e sugli aspetti tecnici, urbanistici, di legge e di sicurezza. La risposta è arrivata dall'assessore all'Urbanistica Mario Mascia: "Abbiamo interrogato sia gli uffici dell'urbanistica che quelli dell'edilizia privata e non risulta presso i loro archivi alcuna richiesta per l'insediamento di un centro islamico a Rivarolo, abbiamo chiesto spiegazioni anche al responsabile della sicurezza in Valpolcevera, interfacciandoci anche con l'assessore alla Sicurezza Gambino, ma anche in questo caso nulla si sa del progetto. Dal punto di vista di pratiche e istruttorie che possano coinvolgere l'amministrazione non c'è nulla da riferire".

Al momento, secondo indiscrezioni di stampa, la trattativa immobiliare tra l'associazione e il proprietario di una palazzina abbandonata da 1200 metri quadri è in corso ma il progetto è ancora allo stato embrionale. Il piano dell'associazione è di ricavare nell'edificio sale preghiera per uomini e donne, una scuola, uno spazio per eventi e incontri, bagni e una mensa. C'è fermento nelle comunità religiose cittadine: nelle passate settimane l'assessore comunale all'Urbanistica ha partecipato a un'assemblea pubblica in Bassa Val Bisagno per la presentazione della nuova chiesa Copta ortodossa in Passo Della Zebra.



