Impressionismo 150, a Genova in ottobre mostra su Berthe Morisot

"Impression, Morisot" sarà la prima grande mostra in Italia sulla figura di Berthe Morisot, pittrice della luce, allestita a Palazzo Ducale di Genova dall'11 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025 negli spazi storici e sontuosi dell'Appartamento del Doge, organizzata in collaborazione con il Museo di Belle Arti di Nizza. In questo modo Genova e il prestigioso palazzo che fu del doge fanno gli auguri all'Impressionismo che, nato a Parigi, compie 150 anni.

Questo evento, che riserva alcune novità scientifiche correlate ai soggiorni sulla Riviera e all'influenza sulla sua opera, rientra appunto nelle celebrazioni ufficiali del 150º anniversario dell'impressionismo ed è inclusa nella stagione commemorativa avviata dal Museo d'Orsay di Parigi, il cui direttore firmerà un testo in catalogo. Attraverso più di 80 opere, documenti fotografici e d'archivio l'esposizione ripercorrerà, toccando aspetti inediti, l'intera carriera e la vita privata di Berthe Morisot che ha condiviso il suo percorso intimo, familiare e professionale non solo con i più grandi artisti dell'epoca, ma anche con grandi figure di intellettuali come Stéphane Mallarmé ed Emile Zola.

La curatrice della mostra è Marianne Mathieu, tra le più rinomate esperte dell'opera di Berthe Morisot e studiosa della storia dell'impressionismo, protagonista di molte scoperte scientifiche in questo ambito, che cura anche la mostra di Nizza intitolata 'Berthe Morisot. Escales impressionistes'.

La mostra è un progetto di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura con Electa, anche editore del catalogo di entrambe le mostre dedicate a Berthe Morisot, ed è sostenuta dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA