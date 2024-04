Nautica e arte, Sanlorenzo annuncia il progetto Arts Venice

Sanlorenzo, azienda leader mondiale nella nautica di lusso che produce yacht e superyacht su misura, rinnova il suo legame con l'arte annunciando la collaborazione con Michelangelo Pistoletto e la sua Fondazione per la reinterpretazione dell'opera Terzo Paradiso che sarà presentata in anteprima durante la Biennale d'arte di Venezia dove avverrà anche il lancio di Sanlorenzo Arts Venice, un polo culturale e artistico che sarà inaugurato nel 2025 nella città lagunare.

"Third paradise quick response" è l'installazione monumentale che sarà presentata alla Biennale, realizzata in esclusiva nei cantieri di Sanlorenzo, composta da tre cerchi inanellati a rappresentare l'unione degli opposti e la sintesi di un equilibrio dinamico fra elementi in conflitto.

Per quanto riguarda Sanlorenzo Arts Venice "nasce dalla volontà di Sanlorenzo di dare vita a un luogo che sottolinei il profondo legame tra l'azienda e il mondo dell'arte, della ricerca e della creatività" spiega una nota. E il palazzo che la ospiterà, i cui interni sono attualmente in fase di restauro da parte dall'architetto Piero Lissoni, art director di Sanlorenzo, è pensato per ospitare esposizioni d'arte, design e architettura, offrendo uno spazio dove la creatività si coniuga con l'innovazione nel mondo degli yacht.

"Da sempre - ha sottolineato Massimo Perotti, ad di Sanlorenzo - crediamo che ci sia un legame intrinseco tra il mondo dell'arte e quello della nautica e questo progetto rappresenta il nostro impegno a unire creatività e artigianalità nei nostri yacht, trasformando il mare in una tela su cui dipingere esperienze straordinarie".



