Schillaci, 'il governo non ha tagliato i fondi alla sanità'

"Il governo non ha tagliato fondi alla sanità".

Lo ha ribadito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto in collegamento al convegno 'La salute regionale: insieme per sostenere una nuova sanità' organizzato all'Excelsior Palace Hotel di Rapallo da 'Salute e Sanità' e Telenord. Il ministro ha sottolineato l'impegno per l'abrogazione del tetto di spesa per l'assunzione del personale, il rispetto dei tempi della road map degli investimenti previsti dal Pnrr e la digitalizzazione con l'accelerazione sul fascicolo elettronico e la telemedicina "perché la digitalizzazione - ha detto Schillaci - è l'alta leva strategica per puntare su una sanità efficiente".

Sulle liste d'attesa, ha aggiunto, occorre monitorare la situazione attuale, una fotografia che ora non esiste e che restituisca una traccia su dove e come operare.



