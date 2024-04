Protesta contro rincari dei treni per turisti alle Cinque Terre

Giornata di protesta alla Spezia degli operatori turistici delle Cinque Terre contro l'aumento delle tariffe ferroviarie. Almeno un centinaio di persone si è data appuntamento davanti al museo Amedeo Lia dove il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti era atteso in mattinata per un evento.

Striscioni, fischietti e la richiesta al governatore di scendere per un confronto. 'Le Cinque Terre non sono in vendita', 'il trasporto pubblico è un diritto', 'non siamo il bancomat della Regione' si legge sui cartelli mostrati dai manifestanti. "Le Cinque Terre sono di tutti, non di Toti", è uno degli slogan scanditi in piazza. È attesa per una visita in città anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA