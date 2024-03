Consiglieri, Retegui sia cittadino onorario di Sestri Levante

Mateo Retegui, centravanti della nazionale italiana di calcio e del Genoa, potrebbe diventare cittadino onorario di Sestri Levante. La proposta è stata presentata sotto forma di mozione dai consiglieri comunali Diego Pistacchi di Forza Italia e Marco Conti dei Fratelli d Italia questa mattina al sindaco Francesco Solinas.

A giustificare la scelta, le origini sestrine di Mateo Retegui: "Il bisnonno di Mateo, Angelo Podestà, era nato e vissuto a Sestri Levante fino agli anni '50 quando decide di emigrare in Argentina. Il giocatore, come il padre Carlos, - spiegano i due consiglieri - è onorato di vestire la maglia azzurra proprio in ricordo delle sue origini. L' augurio è che la cittadinanza onoraria possa vedere a fianco del Comune anche l associazione Liguri nel Mondo e la società del Genoa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA