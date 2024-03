Maltempo, Arpal emette allerta giallo sul Centro-Levante ligure

Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul Centro-Levante. L'allerta gialla per temporali scatterà alla mezzanotte sul centro levante e si concluderà alle 15:00 di domani. Dalle 6 alle 18 di domani allerta gialla idrologica sui bacini grandi del Levante ligure.

Lo scenario meteorologico, scrive Arpal "appare estremamente dinamico in quest'ultima settimana di marzo: in rapida successione alla perturbazione che sta interessando la Liguria e si allontanerà progressivamente nel corso della giornata odierna, già dalla prossima notte è attesa una nuova intensificazione del flusso umido da libeccio che anticiperà il peggioramento atteso per il fine settimana portando precipitazioni diffuse fino a domani, giovedì 28 marzo. I fenomeni saranno più insistenti sul Centro-Levante della regione, dove si attende anche una fase temporalesca tra la notte e la mattinata, e tenderanno ad attenuarsi gradualmente dal primo pomeriggio di domani. Le piogge saranno accompagnate da venti di burrasca o burrasca forte sul Levante e mareggiata nella serata di oggi. Il calo temporaneo del moto ondoso atteso nella notte sarà seguito da un nuovo aumento nella giornata di domani".

In seguito alle piogge attese e vista l'alta reattività del reticolo idrografico, Arpal non esclude repentini innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini piccoli e medi. La persistenza delle precipitazioni potrà provocare innalzamenti significativi anche sui corsi d'acqua maggiori, in particolar modo sulle aste del Magra e del Vara. Per questo motivo, l'allerta idrologica si concluderà alle 18 di domani.



