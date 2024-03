Fisco, addizionale Irpef azzerata in Liguria fino 28mila euro

Via libera all'azzeramento dell'addizionale regionale all'Irpef in Liguria per i redditi fino a 28mila euro e a una riduzione progressiva per i redditi fino a 50mila euro al momento solo nel 2024.

Lo prevede una modifica di legge approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 16 voti a favore (centrodestra), 4 contrari (Lista Sansa e Linea Condivisa) e 6 astenuti (Pd, M5S e Azione). Il provvedimento aumenta la no tax area dell'addizionale regionale all'Irpef e la riduce a tre scaglioni in coerenza con il primo modulo della riforma fiscale del Governo Meloni.

"Circa 900 mila contribuenti in Liguria pagheranno qualcosa di meno, diciamo che il 95% pagherà qualcosa di meno e il 5% qualcosa di più. - dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti - È un'applicazione temporanea della riforma fiscale prevista dal Governo nazionale, che si pone tre obiettivi: ridurre le imposte alle famiglie maggiormente colpite dall'inflazione, lasciare una proporzionalità importante e andare nella direzione dello sviluppo attraverso una spinta ai consumi dunque al Pil".

"Una riforma annunciata per un solo anno senza nessuna strategia di contrasto all'evasione, - afferma il consigliere di Azione Sergio Rossetti - fino ai 28mila torniamo ai livelli dell'Irpef del buon governo del centrosinistra". "Non è un provvedimento strutturale, - denuncia il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino - siamo quasi a un'aliquota unica, che è la più lontana dalla mia visione del mondo. Manca il coraggio di dire che chi ha di più deve pagare di più". "Un intervento non risolutivo. - sottolinea il capogruppo del Pd Luca Garibaldi - La Giunta Toti restituisce ai cittadini i soldi per pagarsi la sanità". "Governo nazionale e regionale minano la progressiività delle tasse andando verso l'aliquota unica", sostiene il capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa. "Ai redditi fino a 15 mila euro non cambia niente, - dichiara il capogruppo M5S Fabio Tosi - non è un'iniziativa strutturale, solo 50-100 euro ai redditi più bassi che saranno costretti a utilizzare per le visite mediche viste le liste d'attesa in Liguria".



