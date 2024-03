Studenti ateneo Genova protestano contro accordi con Israele

Accesa protesta degli studenti universitari questa mattina all'interno del rettorato dell'ateneo di Genova. Collettivi come Cambiare Rotta e altri gruppi autonomi hanno manifestato in occasione del senato accademico per chiedere lo stop alla partecipazione dell'Università al bando del ministero degli Esteri e agli accordi con le università israeliane e le aziende della filiera bellica. Gli studenti, alcune decine, dopo aver tappezzato di striscioni l'atrio del rettorato hanno deciso di posizionarsi fuori dall'aula dove si tiene la riunione del Senato urlando slogan come 'Fuori la Nato dall'Università' al suono di tamburi.

Il momento di maggiore tensione si è registrato poco prima dell'inizio della riunione quando alcuni autonomi si sono presentati nell'ufficio del rettore, Federico Delfino, e dopo avergli presentato i motivi della loro protesta, non avendo ottenute le risposte attese, hanno iniziato a rivolgergli insulti tra cui 'mostro, genocida, assassino'. La protesta è presidiata da alcuni funzionari della digos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA