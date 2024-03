Due giovani rischiano l'annegamento per recuperare il pallone

Poteva trasformarsi in una tragedia un'incredibile bravata di due ragazzi che si sono gettati in mare per recuperare un pallone finito in acqua a Chiavari in piazza Gagliardi. Le onde hanno subito messo in difficoltà i due minorenni e solo l'intervento di un bagnino ha consentito di evitare che annegassero tra i flutti e poi il soccorso è stato perfezionato dai vigili del fuoco di Chiavari che con un natante hanno raggiunto i tre issandoli a bordo. I sanitari hanno disposto il trasferimento dei giovani al pronto soccorso di Lavagna per un principio di ipotermia.



