Toti, pronti ad accettare proposta gruppo Ght per polo Erzelli

"Il Consiglio di Stato ha dato definitivamente il via libera alla realizzazione del nuovo Ospedale Galliera, credo di essermene occupato per la prima volta all'inizio del mio precedente mandato. Il respingimento del ricorso straordinario che con un certo accanimento terapeutico è stato fatto dalle associazioni che non volevano la sua realizzazione, ci permette di ripartire". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti al punto stampa sulla sanità.

"E' nostra intenzione inserire il Galliera nel quadro di finanziamenti previsti dal decreto del presidente del Consiglio del settembre 2022 che finanzia l'edilizia ospedaliera in Liguria, ovvero Taggia, Santa Corona e che avrebbe dovuto finanziare il polo agli Erzelli. Ma su Erzelli siamo nell'ottica di accettare la proposta del consorzio Ght per un partenariato pubblico-privato. Nelle prossime settimane il progetto si concretizzerà, non appena la giunta delibererà, entro alcuni giorni, la volontà di perseguire quel tipo di finanziamento dell'opera. A quel punto il Galliera sarà messo nel nuovo decreto interministeriale e renderà compatibile la realizzazione di entrambi gli ospedali" ha concluso Toti.



