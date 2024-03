Crociere, Costa Smeralda debutta a Genova

Costa Smeralda, la nave protagonista dell'ultima edizione di Sanremo, ha inaugurato oggi la stagione 2024 di Costa Crociere a Genova.

Per l'ammiraglia battente bandiera italiana della flotta Costa si tratta di un vero e proprio debutto, dal momento che non aveva mai fatto scalo a Genova da quando è entrata in servizio, a fine 2019. Nel corso del 2024 Costa Smeralda attraccherà a Ponte dei Mille ogni settimana, sino al 3 dicembre, nella giornata di venerdì, eccetto l'ultimo scalo della stagione previsto il martedì.

Oltre a Costa Smeralda, dal 29 settembre al 3 novembre anche Costa Fascinosa partirà da Genova per una serie di mini-crociere di 3 e 4 giorni nel Mediterraneo occidentale. Grazie a questa doppia presenza, gli scali di Costa Crociere a Genova nel 2024 saranno 50 in totale, ovvero il 40% in più rispetto al 2023.

Costa Smeralda è una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni, che Costa è stata la prima al mondo a introdurre nell'industria delle crociere. L'lng ha, infatti, emissioni inferiori a quelle dei combustibili tradizionali usati in ambito marittimo: oltre a ridurre le emissioni di CO2 fino al 20%, evita quasi totalmente le emissioni di ossido di azoto, ossido di zolfo e particolato.

L'intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l'utilizzo di dissalatori, e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente.

Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.



