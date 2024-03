Comune Genova, Bucci 'nuovo piano urbano per Sestri Ponente'

"Il prossimo passo della rigenerazione urbana a Genova sarà sicuramente Sestri Ponente dove i grandi investimenti in corso per il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri creeranno delle necessità urbanistiche importanti per le tante persone che verranno a lavorare, parliamo di circa 5.000 lavoratori, quasi il doppio di adesso". É la priorità di investimento indicata dal sindaco di Genova Marco Bucci dal palco dell'assemblea di Spediporto.

"La rigenerazione urbana che faremo a Sestri Ponente sarà importante, - dichiara Bucci - perché qui arriveranno tanti nuovi lavoratori anche di culture diverse dalla nostra, quindi dobbiamo favorire l'integrazione anche dal punto di vista dell'urbanistica, che non separi e non crei ghetti, la Diga di Begato l'abbiamo abbattuta, abbiamo superato questo vecchio modo di progettare, oggi bisogna cercare di mettere la gente assieme non in ghetti, perciò stiamo preparando un piano urbanistico operativo a Sestri Ponente". "Un progetto di integrazione", lo definisce il sindaco Bucci.



