Carlo Felice Genova si prepara alla Pasqua con Haydn e Berlioz

Archiviata la prima di "Beatrice di Tenda" (questa sera l'opera sarà proposta su Radio 3), il Carlo Felice vara alcuni appuntamenti musicali in preparazione della Pasqua. Questa mattina presentazione del progetto: con il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte sono intervenuti Jessica Nicolini, delegata alla cultura per la Regione, Vincenzo Falcone, consigliere comunale in rappresentanza del sindaco e Andrea Chiappori della Comunità di Sant'Egidio.

Orazi e Conte hanno sottolineato invece il momento felice del teatro genovese che sta ottenendo successi crescenti di critica e di pubblico. Protagonista di alcuni dei prossimi appuntamenti sarà Riccardo Minasi che nei giorni scorsi ha annunciato di rinunciare a dirigere "Bohème" per concedersi una pausa. Giovedì (ore 20) sarà tuttavia sul podio per un concerto dal titolo 'Wagnerismi'. "E' nostra intenzione - ha spiegato Conte - inserire un'opera wagneriana in una delle prossime stagioni e in questo programma figureranno due pagine importanti dell'autore tedesco quali i Wesendonck-Lieder e l'Idillio di Sigfrido".

Completeranno il programma l'ouverture da 'Euryanthe' di Weber e 'La mort de Cleopatra' di Berlioz. Per Pasqua il teatro ha ideato due menù differenti. Il primo, affidato ancora a Minasi, coinvolge l'Orchestra che proporrà lo splendido lavoro sacro di Haydn, 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce': i sette adagi saranno inframmezzati dalla lettura di testi poetici di vari autori (da Pessoa a Merini, da Luzi a Jacopone da Todi) da parte dell'attrice Linda Gennari nel quadro di una collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova. Lo spettacolo sarà il 27 marzo a Imperia, il 28 ad Alessandria, il 29 a Novi Ligure e il 30 al Carlo Felice . Il secondo programma sarà concertato dal direttore del Coro Claudio Marino Moretti e coinvolgerà la compagine corale del Teatro con la pianista e organista Patrizia Priarone e quatto solisti impegnati nel Requiem di Puccini e nello Stabat Mater di Dvorak.

L'appuntamento al Carlo Felice è per il 29 marzo.



