Confindustria, lettere ai 'saggi' per far riammettere Gozzi

I 'saggi' per l'elezione del presidente di Confindustria spiegheranno con una relazione le valutazioni che hanno portato ad ammettere al voto di designazione solo Edoardo Garrone e Emanuele Orsini, e ad escludere Antonio Gozzi. Una relazione che è attesa per la riunione del Consiglio generale del 21 marzo, quando i saggi indicheranno l'esito delle consultazioni, fatte per vagliare le candidature sondando il consenso sui candidati, ed i due industriali ammessi al voto illustreranno il loro programma.

Sarà un momento di chiarezza interno (su tutto resta ferma la regola di una ferrea riservatezza con l'esterno) in un clima che resta avvelenato da polemiche. L'esclusione del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, è il tema di alcune lettere, con lo stesso testo ma inviate separatamente da diversi industriali (non se ne conosce il numero), che esprimono "viva sorpresa ed estrema contrarietà", e chiedono quindi di "sanare questo vulnus". "Chiediamo pertanto alla commissione di designazione di rivedere la propria decisione", concludono. "Ci sono ignote le motivazioni", viene confermato dalle stesse lettere arrivate in via dell'Astronomia, notizia anticipata oggi da Repubblica.





