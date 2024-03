Calcio: Genoa; Gilardino, contro Juve con coraggio e personalità

Due sconfitte consecutive e ora la Juventus. Per il Genoa di Alberto Gilardino una trasferta difficile ma allo stesso tempo affascinante. Il tecnico dovrà fare a meno di Sabelli squalificato e degli infortunati Martin, Matturro ed Ekuban ma potrà contare sul rientro di Vasquez e di Haps oltre ad un Malinovskyi in recupero dopo una brutta forma influenzale.

"Affrontiamo una squadra molto forte e attrezzata con giocatori di caratura internazionale, elementi di struttura fisica ma anche di qualità. Quest'anno sono partiti per vincere il campionato ed è inutile dire che la Juventus è una squadra difficile da affrontare e contro cui giocare. Ce ne siamo accorti nella sfida dell'andata quando facemmo una gara importante. Sarà difficile da affrontare ma conterà sempre quello che noi desideriamo fare e cosa metteremo all'interno della partita" ha detto l'allenatore.

"Allegri criticato? Intanto parliamo di un allenatore molto bravo - ha spiegato Gilardino -. Noi allenatori siamo portati a subire critiche così come a ricevere complimenti. Ma dalle critiche credo uno possa uscirne più forte, fanno crescere sia l'uomo che il tecnico. In fondo fa parte del gioco, dell'essere allenatore".

L'obiettivo però è quello di interrompere la mini striscia negativa nonostante la classifica non preoccupi.

"C'è la voglia di andare a fare la partita contro una grande squadra come è successo a Milano con l'Inter. Una gara di grande coraggio e personalità. Questi ragazzi, i miei ragazzi hanno fatto fino ad ora un percorso importante e hanno spinto forte.

Mancano dieci partite alla fine e dovremo mantenere il gruppo granitico. Per domani c'è bisogno di tutti e dell'energia positiva che ha fatto la differenza quest'anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA