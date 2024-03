Sanlorenzo, utile in crescita del 25,2% a 92,8 milioni

Sanlorenzo, azienda leader nel settore della nautica di lusso per la produzione di yacht e superyacht, chiude il 2023 con un risultato netto di gruppo pari a 92,8 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto al 2022, superiore rispetto alla forchetta delle previsioni (86-89 milioni). I ricavi netti ammontano a 840,2 milioni di euro (+13,4%). Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consolidato, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre e la guidance 2024 e ha proposto un dividendo di 1 euro per azione, con un incremento del 52,% rispetto all'anno precedente. "Il 2023 conferma la sostanza della nostra realtà, icona del made in Italy - ha commentato Massimo Perotti, presidente e amministratore delegato della società - che incarna il "bello su misura" di altissima gamma, coniugandolo con le capacità ingegneristiche e le competenze tecnologiche più avanzate. Una perla rara, che trova riscontro nella qualità dei numeri che anche in questa occasione sono orgoglioso di presentare". "Oggi rendiamo nota la guidance per il 2024 - ha aggiunto - che ci assicura una crescita organica armoniosa e profittevole per i prossimi anni. Al contempo, sappiamo cogliere le opportunità di crescita per linee esterne, come dimostra il recente closing di Simpson Marine". Sempre a proposito di Simpson Marine, ha sottolineato che "aggiunge un ulteriore tassello alla nostra rete diretta, che spazia dalle Americhe all'estremo oriente, che sarà al centro di un'offerta cross-border di una vasta gamma di servizi strategici e remunerativi come il charter, il refit, l'intermediazione di superyacht e lo yacht concierge - ha completato -. Si può intuire facilmente il potenziale di questo filone di business, oggi espresso solo in minima parte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA