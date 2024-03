Cruise week, il pesto genovese vuole salire sulle navi crociera

Il pesto punta a imbarcarsi sulle navi da crociera e si gioca un derby tutto genovese. Nel corso della Clia cruise week Europe di Genova fra gli stand delle 180 aziende espositrici di tutta la filiera legata alla crocieristica, l'expo che ha affiancato la parte istituzionale, cibo e bevande hanno fatto la parte del leone. "Sulle navi da crociera usano molto pesto, ma noi non siamo presenti - dice Roberto Panizza del pesto "Rossi 1947", che dalla sua ha anche il fatto di essere presidente del campionato mondiale di pesto al mortaio -. Siamo qui proprio per cercare nuovi canali e nuovi clienti: siamo già presenti in 23 Paesi nel mondo ma in nessuna compagnia crocieristica e qui ce ne sono 40 che coprono 5 continenti. Siamo sicuri che siano interessati a un prodotto di qualità fatto secondo la ricetta tradizionale". A poca distanza c'è lo stand de "Il pesto di Pra'", che oltre ai tradizionali vasetti propone il pesto surgelato in gocce. "E' la soluzione ideale per arrivare sui mercati più lontani e mantenere la qualità per non andare a modificare la ricetta del prodotto. Ci stiamo approcciando al mondo delle crociere", spiega Matteo Mezzana. Conclusa la cruise week al padiglione Jean Nouvel i contatti con i buyers ci sono stati, ma è ancora presto per dire se diventeranno contratti. Fra chi si propone - dai vini ai gelati, alle creme spalmabili - come quelle de Il Parodi, che in una delle 13 varietà proposte, ha messo fiocchi di cioccolato fondente, rigorosamente svizzero, come gli hanno chiesto dal mercato di Dubai - ai liquori, al vitello olandese, ma anche piatti, accappatoi, apparecchiature e tecnologie varie, c'è pure chi nel mondo dei fornitori delle crociere è già sbarcato ma vorrebbe allargarsi. Solo il 40% degli espositori non era già fornitore delle crociere. Il Centro agroalimentare di Genova Sgm che riunisce 26 grossisti dell'ortofrutta, 22 imprese di logistica e 11 florovivaistiche, che movimenta complessivamente due milioni di quintali all'anno di merce. "E il 20% di questa movimentazione è rivolta al mondo crocieristico. C'è un rapporto storico fra Sgm Mercati Genova e crociere" sottolinea l'amministratore delegato Giambattista Ratto. Fra le curiosità anche il gin Taggiasco, il primo con vere olive taggiasche, la stampante al contrario, che trasforma le pagine già stampate in fogli nuovi di carta da usare.



