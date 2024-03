Calcio: Gozzi, una 'lettera d'amore' per i 110 anni dell'Entella

"Centodieci anni di storia e passione biancoceleste, di imprese epiche, di cadute e risalite.

Di tormento ed estasi, come recitava un vecchio striscione di tanti anni fa. Siamo di fronte a una cifra troppo tonda, troppo suggestiva per fingere che sia un traguardo come gli altri".

Antonio Gozzi scrive una lettera d'amore alla sua Entella, che compie 110 anni. "Mi sono innamorato di te quando da bambino salivo gli scalini del Comunale stringendo la mano a mio papà - scrive Gozzi -. Quindi sei diventata una di famiglia quasi per caso, ma quel giorno avevo una sola certezza: si può superare ogni ostacolo quando si è animati dalla volontà̀ di costruire lasciando da parte divisioni, polemiche, timori. In questi diciassette anni ho voluto che incarnassi valori come etica, altruismo, lavoro di squadra, vicinanza al territorio, attenzione al sociale, senso di responsabilità per la comunità, inclusività. La crescita a tutto tondo dei nostri ragazzi del vivaio: tecnica, valoriale, educativa e sportiva. Hai sempre rappresentato e non smetterai mai di farlo una tifoseria appassionata, orgogliosa e resiliente, che non ha mai gettato la spugna di fronte alle avversità. È bello oggi aprire questa scatola che custodisce tante storie - conclude il presidente -, racconti, emozioni, cavalcate, avventure, aneddoti e un commovente senso di appartenenza. Un tempo lungo, e breve assieme, di tre generazioni che non hanno età ma hanno memoria, cultura, rispetto di una bandiera che sventolerà sempre, all'ingresso del Comunale, con orgoglio e fierezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA