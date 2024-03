Comune Genova lancia una 'call' alle imprese, "idee cercasi"

Genova digitale, sostenibile, inclusiva, partecipativa: sono i quattro filoni tematici su cui il Comune ha deciso di avviare una "call for ideas", una chiamata, rivolta a imprese piccole, medie e grandi e a start-up innovative per selezionare "proposte progettuali che stimolino processi di innovazione inclusiva e sostenibile su ampia scala", come motori di sviluppo della città in un'ottica di miglioramento della qualità della vita di cittadini e imprese presenti sul territorio genovese. Così si legge sul bando pubblicato sull'albo pretorio del Comune e che dà tempo agli interessati fino al 22 aprile per partecipare. L'avviso pubblico intende promuovere soluzioni progettuali orientate alla sperimentazione di servizi, processi e prodotti innovativi, nella prospettiva di rendere la città "un laboratorio a cielo aperto di innovazione e sviluppo". Le sperimentazioni dovranno rispondere e svilupparsi attorno a quattro ambiti: si parte con "Genova città digitale: città data driven", in cui l'implementazione dei processi di digitalizzazione, di sistematizzazione e di interoperabilità dei dati mira a rafforzare la transizione digitale per offrire ai cittadini una maggiore fruibilità del territorio, anche in termini di servizi sempre più smart, open e accessibili. C'è poi "Genova città sostenibile", sostenibilità intesa come direttrice di sviluppo per perseguire l'obiettivo prioritario del miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e del benessere dei cittadini, attraverso la sperimentazione di servizi, processi e prodotti innovativi. Gli altri due filoni sono "Genova città inclusiva" (città che offre e sviluppa servizi, processi e prodotti innovativi ad alto impatto sociale, per favorire l'inclusione sociale e l'accessibilità, in un contesto urbano accogliente) e "Genova città partecipativa", nel senso di una "città che favorisce i processi partecipativi innovando il dialogo tra la pubblica amministrazione e i cittadini, al fine di individuare soluzioni di pianificazione e programmazione propedeutiche all'avvio di progetti di rigenerazione urbana". Il Comune di Genova valuterà le proposte pervenute e definirà eventuali accordi per facilitare l'implementazione delle attività di sperimentazione..



