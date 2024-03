Scarpa, 'necessario far ripartire gli stabilimenti ex Ilva'

"Oggi al ministro Urso ribadiremo quali sono le necessità dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano". Lo ha detto Stefano Bonazzi (Fiom) durante l'assemblea convocata stamani davanti ai cancelli dell'ex Ilva dove oggi si recherà il ministro Urso. "Lo stabilimento - ha detto - ha bisogno di investimenti importanti, di una ripartenza importante in tempi brevi. In questi anni i lavoratori hanno difeso la fabbrica, il salario e il posto di lavoro. Ora bisogna ripartire con forza e riportare il rumore del lavoro anche in questo stabilimento".

"E' necessario far ripartire gli stabilimenti - ha aggiunto Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della Fiom Cgil -. Serve la liquidità, attendiamo che i commissari ci dicano quando potranno essere previsti gli interventi per la messa in funzione degli impianti e degli stabilimenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA