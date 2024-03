Cciaa La Spezia, un'impresa su quattro è donna

Il 25,8% del totale delle imprese registrate in provincia della Spezia apparteneva a una donna al 31 dicembre 2023, una dato sostanzialmente stabile (-0,5%) rispetto all'anno precedente e più alto rispetto a quello del resto della Liguria e dell'Italia (entrambi al 22,2%). Sono complessivamente 5.321 le imprese femminili nella provincia più orientale della Liguria. E' quanto fa sapere l'ufficio studi e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria in un report basato su dati Infocamere.

A determinare il calo, sebbene contenuto, il segno meno in valori assoluti del settore commercio (-61 attività) che peraltro è quello in cui le imprese guidate da donne sono più numerose: 1.372. Trend negativo anche per l'agricoltura (-22) e le costruzioni (-11). I comparti che invece hanno avuto l'incremento maggiore, sempre in valori assoluti, sono le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, dove le imprese femminili sono aumentate, rispetto al 2022, di 15 unità e le attività professionali , scientifiche e tecniche in crescita cresciute di 13 unità. In percentuale sono invece le attività legate all'istruzione (+14,3%) a registrare l'incremento maggiore.



