Il Festival della Parola lascia Chiavari e va a Sanremo

Si sposta da Chiavari (Genova) a Sanremo (Imperia), ma l'anima del Festival della Parola non cambia: si evolve, si arricchisce, si fa Reloaded. Dal 5 al 7 aprile, la Città dei Fiori diventa il palcoscenico di un evento che a Chiavari, dopo 10 anni, non si sarebbe più potuto organizzare dopo che la Helena Molinari, ideatrice e detentrice dei diritti del Festival della Parola, non ha più voluto portarlo avanti perché "non c'erano più le condizioni".

E allora la versione Reloaded consente ai promotori, Le Muse Novae con la direzione artistica di Massimo Poggini, di organizzarlo dove è stato trovato terreno fertile, a Sanremo, e si propone di esplorare il potere delle parole attraverso una variegata gamma di eventi: dalle interviste ai talk, dai concerti alle letture, tutto ruota attorno alla capacità espressiva e comunicativa delle parole.

Il Teatro del Casinò e il Club Tenco saranno le sedi principali di questo festival che si preannuncia come un concentrato di cultura e di emozioni. Giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti e attori si daranno appuntamento per condividere storie, emozioni e riflessioni, rendendo omaggio al potere delle parole nell'era digitale. Il format rimane uguale, la Riviera sarà quella di Ponente. Ancora da conoscere ospiti e premiati, Premio Ambasciatore della Parola e Premio Futura, ma già si sa che il 7 aprile si terrà un flash mob "che farà rumore": 100 batteristi in piazza Borea d'Olmo per dire non alla violenza di genere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA