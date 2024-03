Samp, tre punti pesanti col Feralpisalò

Sono tre punti pesanti per la Sampdoria nella corsa salvezza conquistati in trasferta col Feralpisalò. Protagonista Verre tornato titolare dopo 50 giorni, infatti era stato messo fuori dal progetto tecnico dopo la decisione di non accettare il trasferimento a gennaio in Turchia. Poi l'accordo con il club ligure per spalmare il contratto e il reintegro. Al 7' proprio Verre conquista il calcio di rigore realizzato da De Luca. E al 18' ancora Verre ispira De Luca che segna il bis. Nella ripresa la squadra di casa accorcia in apertura dopo 4 minuti con Kourfalidis che risolve una mischia. Ma poi Verre al 35' infila dal limite il pallone all'incrocio dei pali e chiude definitivamente i conti.





