Al Teatro Nazionale di Genova 'Karma' in prima assoluta

Dopo diverse esistenze trascorse in varie epoche e luoghi, due anime si ritrovano insieme in attesa di una nuova reincarnazione, e capiscono di avere un karma da risolvere tra di loro. Prende il via da questo incontro apparentemente casuale, 'Karma', commedia di Xavi Moratò, pluripremiato drammaturgo della nuova scena catalana, in prima nazionale a Genova alla Sala Mercato del Teatro Modena da martedì prossimo al 17 marzo con la regia di Alessandro Maggi, direttore del Teatro Civico di Spezia, che ne ha curato anche la traduzione. Interpreti dello spettacolo Gaia Aprea e Andrea Bosca. Lo spettacolo nasce da una coproduzione del Teatro Nazionale di Genova con il Teatro Civico della Spezia (dove lo spettacolo è in programma dal 20 al 21 marzo), oltre che con Stefano Francioni produzioni e il Teatro Stabile di Abruzzo a L'Aquila il 4 e 5 aprile). Le scene dello spettacolo sono di Lorenzo Russo Rainaldi che ha firmato anche i costumi. La consulenza musicale è di Tommaso Mattei. "La traduzione - spiega Maggi - è assolutamente fedele al testo originale. La lingua spagnola è molto ricca di termini, può apparire persino barocca e per questo ho solo cercato di asciugare alcune espressioni, rimanendo però molto rispettoso del lavoro di Moratò". Maggi è al suo secondo incontro con lo scrittore spagnolo: "Di lui ho già affrontato nel '22 'Selezione naturale. Questo nuovo lavoro mi ha affascinato innanzitutto per la scrittura paradossale di Moratò, assurda ma nello stesso tempo legata alla realtà odierna. Due anime si incontrano nel nostro mondo tra una reincarnazione e altra. Si relazionano con questo mondo per scoprire che è retto da regole simili a un tipo di società meritocratica che attribuisce la nuova reincarnazione sulla base dei punti accumulati nelle vite precedenti: un punteggio alto spiana la strada verso una reincarnazione più soddisfacente, un punteggio basso diventa punitivo. Attraverso la storia di queste due anime, in cui ciascuno può riconoscersi, "Karma" ci parla con leggerezza e ironia di temi specifici della società di oggi, come ambizione, meritocrazia, discriminazione di genere, e dell'amore. Ci pone delle domande, ma ci fa capire anche la forza di un rapporto".



