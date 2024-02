A Villa Nobel di Sanremo nasce il Consolato di Svezia

Autorità italiane e svedesi si sono riunite nel pomeriggio a Villa Nobel di Sanremo (Imperia), per la cerimonia di presentazione del nuovo Consolato di Svezia, che apre proprio nella Villa in cui visse e morì (il 10 dicembre del 1896) lo scienziato Alfred Nobel divenuto famoso per l'invenzione della dinamite, i cui studi ed esperimenti li condusse proprio nella città dei Fiori. La nomina a console onorario è andata a Gian Maria Leto, imprenditore, titolare della società che gestisce la storica dimora museo. "Sarà un incarico di tipo organizzativo e un punto di riferimento per tutti gli svedesi che vivono nella nostra provincia e per i turisti". Leto non esclude per il prossimo futuro ipotesi di gemellaggio con Stoccolma e aggiunge: "Con l'Ambasciata di Roma stiamo cercando nuovi format per far sì che la Villa sia sempre più devota alla cultura e per la Nobel Week del 2024 cercheremo di portare altre illustri personalità qui a Sanremo".

Ospite anche l'ambasciatore di Svezia, Jan Björklund, che ha sottolineato le ottime relazioni tra Italia e Svezia: "Nell'Unione Europea e da questa settimana pure nella Nato".

A portare i saluti di Regione Liguria e del presidente Giovanni Toti c'era l'assessore Marco Scajola: "Quattro liguri hanno vinto il Nobel e due, Giulio Natta e Renato Dulbecco, sono di Imperia" ha ricordato. L'assessore alla Cultura Silvana Ormea di Sanremo ha sottolineato il forte legame tra la città e la Svezia: "Dovuto alla scelta di Nobel di trascorrere a Sanremo gli ultimi anni della sua vita. Qui lavorò a numerosi brevetti da geniale scienziato e qui maturò l'idea dei prestigiosi premi che portano il suo nome".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA