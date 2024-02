Tunnel subportuale, Bucci "Il 4 marzo inizieranno i lavori"

"Il 4 marzo inizieranno i lavori per realizzare il tunnel subportuale. Ci sarà anche una celebrazione ufficiale alla presenza del viceministro Rixi". Il sindaco Marco Bucci lo ha annunciato in occasione della riunione a Palazzo San Giorgio degli "stati generali" della cantieristica navale, promossi da Ente Bacini. A dicembre era arrivato il via libera al progetto e ora si parte . "In quella data cominceranno gli scavi per poter mettere la talpa" ha aggiunto. Per quanti riguarda la Sopraelevata "Prima si fa il tunnel poi si può decidere" ha completato Bucci rispondendo ad una domanda. Sempre per quanto riguarda il tunnel il commissario dell'Adsp del Mar ligure occidentale Paolo Piacenza, ha rassicurato gli operatori delle riparazioni navali che sono interessati dal cantiere e dovranno spostarsi: "Abbiamo sottoscritto un piano di ricollocazione che si sta concretizzando - ha detto -. Ogni attività troverà ricollocazione. La prossima settimana daremo il via a incontri con le imprese interferite dai lavori".



